Юрист объяснил, возможно ли присутствие детей на рабочем месте

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов сообщил RT , что трудовое законодательство РФ не позволяет работникам приводить детей на рабочее место по собственному желанию.

По его юриста, рабочее место предназначено для исполнения трудовых функций, и работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда для всех лиц, находящихся на территории организации. Об этом говорится в статьях 22 и 212 Трудового кодекса России.

«Разовое пребывание ребенка на работе возможно только с согласия работодателя и при условии, что это не нарушает требования охраны труда, внутренние правила организации и не создает угрозы жизни и здоровью», — пояснил специалист.

Султанов добавил, что постоянная практика нахождения ребенка на рабочем месте не соответствует закону. Если у родителя нет возможности регулярно оставлять ребенка, ситуацию можно решить другими способами, предусмотренными Трудовым кодексом. Например, установить неполное рабочее время по соглашению сторон (статья 93 ТК РФ), организовать дистанционную работу (глава 49.1 ТК РФ), изменить режим рабочего времени или оформить отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ).

Работодатель вправе отказать в допуске ребенка на рабочее место, если это связано с повышенной опасностью, режимными объектами, санитарными ограничениями или может повлиять на работу других сотрудников. Такая позиция соответствует действующим требованиям законодательства и сложившейся правоприменительной практике.