Юрист объяснил, как вернуть одолженные без расписки деньги

Если дали в долг родственнику или другу, не взяв расписку, а потом столкнулись с их нежеланием возвращать деньги, то доказать этот факт в суде может быть непросто. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

Истцу в суде придется подтвердил факт передачи денег, а также доказать, что это был не подарок и не оплата услуг. На сегодняшний день одним из главных доказательств стала электронная переписка в соцсетях и мессенджерах.

«Однако обычные скриншоты легко оспорить, поэтому до обращения в суд целесообразно заверить переписку у нотариуса — протокол осмотра электронных доказательств существенно повышает их ценность», — отметил юрист.

Также суд может принять аудио- и видеозаписи разговоров, где должник либо признает долг, либо просит отсрочку. Если чеки и банковские выписки, то желательно, чтобы в графе о назначении платежа стояли формулировки «заем» или «по договору займа».

Также нужна досудебная претензия. Если в суде не получится доказать, что деньги заняли в долг, то можно взыскать неосновательное обогащение.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин предупреждал, что долги на сумму свыше 10 тысяч рублей всегда должны совершаться в письменной форме — с оформлением расписки.