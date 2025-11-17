Юрист Николаев отметил, что закрытие заблокированного счета по 115-ФЗ может создать новые проблемы

Заблокированный банковский счет из-за подозрений в отмывании денег по 115-ФЗ — ситуация, которая может обернуться серьезными последствиями. Простой способ получить доступ к средствам может привести к новой блокировке, заявил NEWS.ru сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер «ЮРЛ Групп» Семен Николаев.

Формально можно закрыть заблокированный счет, написать заявление и указать реквизиты счета в другом банке. Но это запустит цепочку негативных последствий: при переводе средств будет поставлена «особая метка». «Когда ваши деньги придут на карту в другом банке, там будет отметка, что перевод осуществлен по закрытию счета», — отметил юрист. Это может ухудшить рейтинг клиента в системах мониторинга нового банка и привести к блокировке счета.

Эксперт советует не переводить проблему из одного банка в другой, а добиваться полного снятия ограничений. Для этого нужно запросить у банка обоснование блокировки, подготовить документы, опровергающие подозрения, и, если потребуется, обжаловать действия финансовой организации в суде.