Юрист Никитина рассказала, что неблагозвучное сочетание с фамилией может быть основанием для изменения имени ребенка

Изменение имени или фамилии ребенка допустимо на основании Семейного кодекса Российской Федерации, однако для этого требуются весомые причины. О них рассказала юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних Алена Никитина в беседе с РИА «Новости».

«Основанием для изменения могут быть наличие уважительных причин, таких как неблагозвучность имени/фамилии, желание носить фамилию другого родителя (например, после развода), присвоение двойной фамилии или изменение фамилии на фамилию отчима/мачехи при создании новой семьи», — привел слова специалиста сайт «Свободная Пресса».

Эти право и порядок их реализации закреплены статьей 59 Семейного кодекса России. Однако органы опеки не одобрят смену имени ребенка только на основании того, что оно перестало нравиться родителям, подчеркнула Никитина.

