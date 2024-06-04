Юрист Никитин: сокращение рабочей недели для россиянок с детьми может повлиять на их зарплату

Депутаты намерены внести законопроект об установлении сокращенной рабочей недели в 39 часов для россиянок с двумя и более детьми. Инициативу прокомментировал юрист Юрий Никитин, передала «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, в результате реализации предложения заработная плата таких сотрудниц может быть незначительно уменьшена.

«Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль. Все, конечно, зависит от должности и места работы», — пояснил специалист.

При этом юрист напомнил о различных пособиях, предусмотренных для матерей. Так, выплаты положены семьям, в которых есть ребенок до полутора лет.