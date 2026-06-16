Юрист Невская предупредила о скрытых финансовых рисках при покупке готового бизнеса

Основатель EN Consulting Group Эмилия Невская рассказала «Известиям» о потенциальных проблемах, с которыми можно столкнуться при покупке готового бизнеса.

По ее словам, одной из самых распространенных проблем является переход долгов вместе с долей в компании. Приобретая долю, покупатель становится участником уже существующего юридического лица со всей его историей, включая обязательства перед кредиторами, налоговые риски, действующие договоры и судебные разбирательства.

«Многие покупатели ошибочно полагают, что если долги возникли до сделки, то они не повлияют на нового владельца. На практике долги остаются внутри юридического лица», — отметила Невская.

Также необходимо учитывать возможность участия компании в судебных спорах, о которых покупатель может не знать на момент сделки.