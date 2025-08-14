Юрист Невская напомнила, что юридические ловушки могут быть даже в простых договорах

При заключении договоров важно обращать внимание на детали, чтобы защитить свои интересы. Юрист Эмилия Невская в интервью «Известиям» рассказала о «красных флагах», которые могут указывать на потенциальные проблемы.

Эксперт отметила, что юридические ловушки могут быть даже в простых договорах. Необходимо внимательно изучать текст, особенно пункты о сроках, стоимости и условиях оплаты.

«Например, фраза «услуги предоставляются в разумный срок» звучит вполне доброжелательно, но в случае спора дает пространство для манипуляций, ведь непонятно, что именно считать разумным — сутки, неделю, месяц?» — пояснила Эмилия Невская.

Также стоит обращать внимание на пункты, которые могут противоречить законодательству, например, о полном отказе от претензий в случае некачественного результата. Такие условия не будут иметь силы, но их наличие говорит о том, что контрагент рассчитывает на неосведомленность второй стороны.

Кроме того, важно проверять наличие всех существенных условий в договоре, без которых он считается незаключенным. Отсутствие этих условий делает договор недействительным.