Юрист Непеина допустила ужесточение требований к апартаментам на фоне правил о регистрации

Конституционный суд РФ постановил, что граждане могут регистрироваться по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений. Ранее жильцы не могли оформить временную регистрацию, напомнила юрист Наталья Непеина в беседе со «Свободной прессой» .

Она пояснила, что закон предусматривал регистрацию только для жилых помещений и гостиниц, а апартаменты оставались вне правового поля.

По словам Непеиной, нововведение поможет собственникам, которые сами живут в апартаментах, и тем, кто сдает их в долгосрочную аренду. Однако разрешение на регистрацию может привести к ужесточению требований к апартаментам, что увеличит финансовую нагрузку на девелоперов, добавила эксперт.