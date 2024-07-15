Юрист Некрасов призвал вводить двухступенчатую систему наказаний для сталкеров

Штрафы, которые предлагают сейчас вводить за преследование, ничтожно малы, и сталкеров не остановят. Об этом заявил доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России, юрист Андрей Некрасов, передала «Вечерняя Москва».

По его мнению, общественность давно ожидала подобного законопроекта, но предложение депутатов не соответствует реальным потребностям.

Юрист подчеркнул, что если и наказывать за такое правонарушение рублем, то с более значительными суммами, чем предусмотрено в законопроекте, внесенном в Госдуму: от 10 до 50 тысяч рублей и выше. Кроме того, по мнению Некрасова, преследование должно караться не только штрафом, но и судимостью, а также постановкой на учет.

«Двухступенчатая система, когда сначала человека могут оштрафовать, а затем при повторном правонарушении привлечь к уголовной ответственности», — отметил юрист.

Он добавил, что именно двухступенчатая система поможет бороться со сталкерам.