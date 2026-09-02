Юрист Нечаева предупредила, что за ночную уборку грозит штраф до трех тысяч рублей

Юрист Екатерина Нечаева сообщила «Абзацу» , что за использование пылесоса или стиральной машины в ночное время грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Запустить громкую технику в запрещенные часы — значит нарушить закон о тишине и понести административную ответственность.

По словам специалиста, законы запрещают включать ночью не только пылесосы и стиральные машины, но и другие шумные приборы, например, посудомоечные машины, блендеры или миксеры. Уголовного наказания за это нет, однако нарушителю придется заплатить штраф.

Юрист подчеркнула, что шумные домашние дела подпадают под статью 3.13 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы. Закон фиксирует сам факт шума независимо от того, какими приборами он был вызван.