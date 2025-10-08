Юрист Нечаева предупредила, что хранение топора дома может привести к штрафу

Юрист Екатерина Нечаева в интервью «Абзацу» предупредила, что хранение определенных предметов дома может привести к административной или уголовной ответственности в России.

По мнению эксперта, закон регулирует хранение нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций с целью их продажи или пропаганды. Эти действия подпадают под статью 282.4 УК РФ.

«Максимальное наказание по ней — до четырех лет лишения свободы, минимальное — штраф в размере от 600 тысяч до одного миллиона рублей», — уточнила Нечаева.

Также специалист отметила, что хранение топора в квартире может быть расценено как незаконное владение холодным оружием, что влечет за собой штраф от 500 до 2000 рублей и запрет на владение оружием на срок до года.

Кроме того, не рекомендуется хранить дома порнографические материалы. Если будет доказано, что они приобретались для публичного показа или могли быть доступны детям, то подозреваемому предъявят обвинение по статье 242 УК РФ. В этом случае человеку будет грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет, предупредила юрист.