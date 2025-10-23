Юрист Нечаева отметила, что принуждение к финансовым взносам на нужды школы может повлечь за собой последствия

Юрист Екатерина Нечаева рассказала изданию «Абзац» , что принуждение к финансовым взносам на нужды школы может повлечь за собой серьезные последствия.

Юрист подчеркнула, что сборы средств на школьные нужды являются незаконными. Все необходимые ресурсы, такие как интерактивные доски и кулеры, должны приобретаться за счет государственных средств.

«Любые приобретения или фотосессии для детей должны организовываться единогласным решением всех родителей», — пояснила Нечаева.

Кроме того, Нечаева напомнила, что незаконными считаются и сборы, организованные работниками школы. В случае выявления таких фактов преподаватель может быть подвергнут дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.