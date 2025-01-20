Претензия застройщику — это официальный документ, который служит последним средством коммуникации с компанией перед началом более серьезных правовых мер. В беседе с Общественной Службой Новостей юрист Алена Мордас перечислила наиболее распространенные причины претензий.
По ее словам, такая жалоба служит мощным инструментом восстановления справедливости. Его стоит использовать при задержке сдачи объекта, проблемах с качеством строительства и самовольном изменении жилплощади. Сюда же относятся наличие дефектов и недостаток документов.
Специалист отметила, что соответствующие нарушения дают повод для официального обращения к застройщику. Документ должен включать конкретное требование, четкие сроки исполнения, правовые основания.
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