Претензия застройщику — это официальный документ, который служит последним средством коммуникации с компанией перед началом более серьезных правовых мер. В беседе с Общественной Службой Новостей юрист Алена Мордас перечислила наиболее распространенные причины претензий.

По ее словам, такая жалоба служит мощным инструментом восстановления справедливости. Его стоит использовать при задержке сдачи объекта, проблемах с качеством строительства и самовольном изменении жилплощади. Сюда же относятся наличие дефектов и недостаток документов.

Специалист отметила, что соответствующие нарушения дают повод для официального обращения к застройщику. Документ должен включать конкретное требование, четкие сроки исполнения, правовые основания.