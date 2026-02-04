Юрист Моисеев рассказала, что договор дарения надежнее завещания при абсолютном доверии наследнику

В некоторых случаях дарение может быть предпочтительнее завещания. Например, когда имущество передают сразу после подписания документа или если даритель уверен в надежности наследника. Такую точку зрения высказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» .

Однако у дарения и завещания разная юридическая сила, подчеркнул доцент. При дарении необходимо точно указать предмет договора, ссылаясь на статью 572 ГК РФ, отметили «Известия».

По словам Моисеева, нельзя в договоре дарения обещать подарить все или часть имущества — для этого подходит завещание. Также он отметил, что договор дарения, предусматривающий передачу дара после смерти дарителя, является ничтожным. Кроме того, по мнению эксперта, завещание в некоторых ситуациях проще в оформлении и надежнее.