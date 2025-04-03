Практикующий юрист и член Ассоциации юристов России Александр Митрюк поделился с «ФедералПресс» мнением о текущей миграционной политике в России и обозначил ключевые проблемы в этой области.

Он охарактеризовал нынешнее состояние как переходный период, сопровождаемый усилением контроля и реформами. Важнейшая проблема, по его мнению, заключается в отсутствии четкости и концептуальности миграционной политики, что приводит к отсутствию долгосрочных ориентиров и понимания роли мигрантов в будущем развитии страны.

Непоследовательность решений, коррупция и социальная напряженность являются следствием этого. Постоянные реформы и резкие изменения в законодательстве, вызванные острыми проблемами, также вносят дезориентацию в общество, добавил эксперт.