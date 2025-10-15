Юрист Митрюк рекомендовал фиксировать факты курения соседей с помощью фото- или видеозаписи

Практикующий юрист Александр Митрюк рассказал « ФедералПресс », что соседа можно привлечь к ответственности за курение в подъезде.

Эксперт напомнил о запрете на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях общего имущества коммунальных квартир. Нарушение карается административным штрафом в размере от 500 до 1500 рублей.

Митрюк рекомендовал жильцам фиксировать соответствующие ситуации с помощью фото- или видеозаписи и привлекать свидетелей. Если в доме установлены видеокамеры, стоит запросить копию записи. Далее стоит обратиться с жалобой в местный отдел МВД или жилищную инспекцию, предоставив доказательства нарушения.