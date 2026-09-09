Юрист Митрюк разъяснил правила использования подвалов в многоквартирных домах

Практикующий юрист, член Ассоциации юристов России Александр Митрюк рассказал «ФедералПресс» о правилах использования подвальных помещений в многоквартирных домах. Он разъяснил ключевые аспекты, опираясь на нормы Гражданского и Жилищного кодексов.

По словам Митрюка, в большинстве случаев подвал относится к общедомовому имуществу. Это закреплено в статьях 289, 290 ГК РФ и части 1 статьи 36 ЖК РФ. Исключением являются новостройки, где застройщик может зарегистрировать изолированный подвал как отдельный нежилой объект и продать его. С 2005 года, после вступления в силу ЖК РФ, все вводимые в эксплуатацию подвалы становятся общей совместной собственностью жильцов.

Юрист отметил, что подвал как часть общего имущества может быть передан в пользование третьим лицам только на возмездной основе или использован для нужд собственников. Такое решение принимается на общем собрании жильцов большинством голосов. Отчуждать подвал запрещено, допускается лишь сдача в аренду или эксплуатация для собственных нужд.

Говоря о допустимом использовании подвалов, юрист уточнил, что основная их функция — техническая и аварийно-защитная. При желании собственники на собрании могут разрешить оборудовать там кладовые, мастерские или офисы, но строго в рамках закона.