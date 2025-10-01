Юрист Митрюк предложил властям не запрещать тотально СИМ, а сосредоточиться на интеллектуальном регулировании

Авария во Владивостоке, где 18-летний парень на электросамокате столкнулся с автомобилем и получил серьезные травмы, показывает, что правовое регулирование средств индивидуальной мобильности (СИМ) отстает от их распространения. Врачи Тысячекоечной больницы подчеркивают важность своевременной помощи и призывают пользователей СИМ к осторожности. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Практикующий юрист и член Ассоциации юристов России Александр Митрюк отмечает, что СИМ стали массовым явлением, но их использование опередило создание необходимой нормативной базы и инфраструктуры. Вместо тотальных запретов, по его мнению, властям следует сосредоточиться на интеллектуальном регулировании и создании безопасных условий для всех участников движения.

Проблема заключается в нехватке специализированной инфраструктуры и отсутствии единых правил. Кроме того, многие пользователи не обладают необходимыми навыками вождения СИМ. Агрегаторы, в свою очередь, заинтересованы в прибыли и не всегда уделяют внимание контролю и обучению.

Для решения проблемы необходимо сотрудничество между властями, кикшеринговыми компаниями и общественностью. Это включает в себя развитие инфраструктуры, просветительскую работу и нормативное регулирование.