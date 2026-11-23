Жителям многоквартирных домов, у которых после запуска отопления батареи остаются холодными, следует добиваться осмотра и письменной фиксации нарушения. Об этом «ФедералПресс» рассказал практикующий юрист, член Ассоциации юристов России Александр Митрюк.

Митрюк напомнил, что норма температуры в жилых помещениях составляет не ниже +18 градусов, в угловых — +20 градусов. Отопление включают после пяти дней со среднесуточной температурой +8 градусов.

При холодных батареях следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу и писать обращение с номером регистрации. Если проверка не назначена в течение двух часов, акт можно составить самостоятельно с соседями и председателем дома. На основании этого документа УК обязана сделать перерасчет — 0,15% за каждый час отклонения температуры на каждый градус. Для ускорения решения вопроса можно обращаться к депутатам, в СМИ, а также в жилищную инспекцию и прокуратуру.