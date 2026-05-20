Юрист Митрюк объяснил, что при температуре выше +28 градусов в офисе сотрудники могут уйти домой

В ряде регионов России установилась жаркая погода, и работодателям напомнили об их обязанности следить за температурой в офисах. Если температура превышает +28 градусов, сотрудники могут отказаться от работы без риска получить наказание, сообщил юрист Александр Митрюк в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, при несоблюдении условий труда судебная практика чаще всего оказывается на стороне персонала. За нарушение требований к микроклимату компании грозят штрафы и проверки со стороны Роструда и Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, установлены предельные показатели температуры для различных профессий на рабочих местах. Для офисных работников оптимальная температура составляет +22…+24 градуса, а максимальная — +28 градусов.