Юрист Митин отметил, что при проживании на даче дольше трех месяцев нужно оформить временную регистрацию

Юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал Финансам Mail, что если гражданин проживает на даче без выезда более 90 дней, то ему необходимо оформить временную регистрацию.

Заявление о регистрации по месту пребывания можно подать через органы МВД, МФЦ или портал «Госуслуги», привел слова эксперта сайт URA.RU.

По словам Митина, регистрация оформляется бесплатно на срок, указанный в заявлении, но не превышающий период действия права собственности или аренды. Если же гражданин проводит время на даче эпизодически, то прописка не нужна.

