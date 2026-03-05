Юрист Митин отметил, что при проживании на даче дольше трех месяцев нужно оформить временную регистрацию

Юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал Финансам Mail , что если гражданин проживает на даче без выезда более 90 дней, то ему необходимо оформить временную регистрацию.

Заявление о регистрации по месту пребывания можно подать через органы МВД, МФЦ или портал «Госуслуги», привел слова эксперта сайт URA.RU.

По словам Митина, регистрация оформляется бесплатно на срок, указанный в заявлении, но не превышающий период действия права собственности или аренды. Если же гражданин проводит время на даче эпизодически, то прописка не нужна.