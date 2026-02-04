Юрист Мишанина рекомендовала запрашивать у страховщика экспертное заключение и калькуляцию

Автоюрист Наталья Мишанина рассказала «Известиям» , что делать, если страховая компания выплатила недостаточно средств на ремонт автомобиля после ДТП.

По словам эксперта, страховые компании могут занижать выплаты по разным причинам: от формального расчета по единой методике до игнорирования части повреждений или особенностей комплектации машины.

Мишанина рекомендует в первую очередь запросить у страховщика экспертное заключение и калькуляцию, а затем проверить корректность расчета. Выплаты по ОСАГО производятся по единой методике и справочникам Российского союза автостраховщиков, которые находятся в открытом доступе.

Если страховая компания не организовала ремонт, у потерпевшего появляется право получить выплату без учета износа и потребовать доплату до среднерыночных цен, если справочники РСА оказываются ниже реальных расценок.