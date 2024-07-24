Юрист Минина: образовательные лицензии для блогеров могут положительно повлиять на рынок услуг

Депутаты Госдумы разработали пакет законопроектов, обязывающих блогеров получать лицензии на ведение образовательной деятельности. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировала юрист Ассоциации блогеров и агентств Валерия Минина.

По ее мнению, реализация таких мер окажет положительное влияние на рынок услуг, если принятый закон не усложнит жизнь добросовестным инфлюенсерам.

Эксперт также напомнила, что зачастую программы знаменитостей имеют мало общего с реальным получением знаний. В некоторых случаях на курсе предоставляют только запись вебинара без возможности получить обратную связь, пояснила Минина.

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