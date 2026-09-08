Юрист Минаев объяснил, можно ли продать общую квартиру без согласия второго владельца

Один собственник не может продать квартиру целиком, если второй владелец против сделки. Управляющий партнер юридической фирмы «Абсолем» Сергей Минаев рассказал о правилах продажи доли в общем жилье, сообщает Life.ru .

Минаев пояснил, что закон не позволяет одному из собственников единолично распорядиться всей квартирой. Добиться ее продажи через суд в обход несогласия второго владельца также нельзя.

«Никакого обходного пути через суд, который позволил бы одному собственнику единолично распорядиться всей квартирой, не существует», — сказал юрист.

При этом суд может обязать владельца продать небольшую долю. Для этого необходимо доказать, что доля незначительна, а ее собственник не имеет существенного интереса в использовании жилья. Второй владелец должен выплатить соразмерную компенсацию.

Если собственник намерен продать свою долю третьему лицу, он обязан письменно предложить ее второму владельцу, указав цену и условия. На решение отводится месяц. При нарушении преимущественного права покупки сделку могут признать недействительной, а права на долю передать собственнику, чьи интересы были нарушены.