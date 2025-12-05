Юрист Мельникова предупредила о повышении стоимости услуг няни

Юрист Марина Мельникова высказала мнение о последствиях появления федерального реестра нянь. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснила специалист, на первых порах стоит ожидать повышения стоимости услуг таких работников.

«Но когда это будет уже повсеместно и будет огромный выбор у людей, то, соответственно (цены выровняются — прим. ред.)», — отметила эксперт.

Мельникова также допустила вероятность утечки информации при создании такой базы. Мошенники способны получить доступ к личным сведениям, напомнила юрист.