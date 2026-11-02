Юрист Матюшенков разъяснил правила возврата залога за аренду квартиры

Арендодатель не вправе удерживать часть залога за естественный износ квартиры — потертости на мебели, выцветание обоев и другие бытовые дефекты. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на кандидата юридических наук Дмитрия Матюшенкова.

К естественному износу жилья относятся потертости, потускнение сантехники и ослабление мебельной фурнитуры. Гражданский кодекс защищает право арендатора на отказ в оплате косметического ремонта, тогда как прожог обивки или разбитая плитка в него не входят, пояснил юрист Матюшенков.

По его словам, залог не дает арендодателю права обновлять интерьер за счет жильцов. При спорах о сумме ущерба владелец обязан обосновать расчет, а состояние квартиры должно быть зафиксировано письменно. Если собственник удерживает залог без оснований, наниматель вправе потребовать его возврата через суд.

Ранее юрист Алексей Петропольский назвал условия потери купленной в браке квартиры при разводе.