Юрист Матюшенков предупредил об ответственности за нарушение гостиничных правил

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с радио Sputnik предупредил, что за кражу полотенца, постельного белья или другого имущества из отеля гостя могут привлечь к ответственности.

По его словам, согласно российскому законодательству и международной гостиничной практике, отель вправе выставить постояльцу счет за причиненный ущерб. Завладев чужим имуществом, турист может столкнуться с необходимостью возмещения убытков или даже судебными разбирательствами.

Эксперт подчеркнул, что отели включают в стоимость возмещения не только цену украденной вещи, но и расходы на ее замену, логистику, закупку, а также простой номера, если вещь критична для предоставления услуг.