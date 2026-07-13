Юрист Матюшенко предупредил, что использование воды из колодца в бизнес-целях может привести к крупным штрафам

Первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенко предупредил, что использование воды из колодца на участке может привести к крупным штрафам. Об этом написал «Абзац» .

По его словам, право собственности на землю не дает безусловного права распоряжаться ее ресурсами, поскольку подземные воды входят в государственный фонд и регулируются законом «О недрах», сообщил KP.RU.

Если брать воду для бытовых целей — утоления жажды, приготовления пищи, полива огорода или наполнения бассейна — оформлять специальные разрешения не требуется. Однако если собственник начинает реализовывать жидкость соседям, задействовать ее в коммерческой деятельности или добывать в промышленных масштабах, требующих лицензирования, это квалифицируется как незаконное пользование недрами.

За подобные действия предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц сумма взыскания составит от трех до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Юридическим лицам придется платить значительно больше — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.