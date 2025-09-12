Юрист Мартынов рассказал о возможности выселения жильца, неоднократно ставшего виновником пожаров

Так, 29 августа на улице Стачки, д. 219/2 в Ростове-на-Дону произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Причиной возгорания, согласно данным МЧС, стало курение в постели. Спустя всего пару дней, 2 сентября, аналогичный случай зафиксирован на ул. Станиславского: там из-за небрежного обращения с огнем загорелся частный одноэтажный дом площадью около пяти квадратных метров.



Жительница Ростова-на-Дону Екатерина Жванец поделилась с корреспондентом издания своей историей: один из жильцов дома на ул. Солженицына два раза становился источником пожара в собственной квартире.



Екатерина пояснила, что сосед является пожилым человеком, проживающим самостоятельно, поскольку его близкие находятся далеко. Владельцем жилья являются родственники, которым, по словам Екатерины, нежелательно проживание родственника вместе с ними. Мужчина имеет проблемы со здоровьем, нарушением речи и злоупотребляет алкоголем. Первый инцидент случился, когда на кухне воспламенился пластиковый контейнер, оставленный на включенной плите, а спустя некоторое время возгорание произошло на его балконе вследствие курения. Оба случая сопровождались сильным задымлением подъезда и паникой среди жителей.



По словам жительницы, соседи смогли выйти на связь с родней пожилого мужчины и обеспечить его переезд из квартиры.