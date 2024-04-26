Юрист Мартынов рассказал о возможности починить авто, на которое обрушилось здание, за счет привлеченных средств | 360°

26 апреля 2024, 14:22
Юрист Мартынов рассказал о возможности починить авто, на которое обрушилось здание, за счет привлеченных средств
Юрист Юрий Мартынов в беседе с rostovgazeta.ru прокомментировал случай с обрушением облицовки дома на припаркованные машины в Ростове-на-Дону. Эксперт рассказал, может ли владелец авто получить компенсацию в этом случае.
По его словам, починить транспортное средство не за счет собственных средств все же можно. Важно убедиться, что автомобиль был оставлен в разрешенном для парковки месте, а затем сделать фото повреждений. Далее следует вызывать полицию для фиксации ущерба на место происшествия.
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На основании акта, составленного правоохранителям, можно будет начинать возбуждение уголовного дела, добавил эксперт.
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