Юрист Мартынов рассказал о возможности починить авто, на которое обрушилось здание, за счет привлеченных средств | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:22 Юрист Мартынов рассказал о возможности починить авто, на которое обрушилось здание, за счет привлеченных средств

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Юрист Юрий Мартынов в беседе с rostovgazeta.ru прокомментировал случай с обрушением облицовки дома на припаркованные машины в Ростове-на-Дону. Эксперт рассказал, может ли владелец авто получить компенсацию в этом случае.

По его словам, починить транспортное средство не за счет собственных средств все же можно. Важно убедиться, что автомобиль был оставлен в разрешенном для парковки месте, а затем сделать фото повреждений. Далее следует вызывать полицию для фиксации ущерба на место происшествия.

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На основании акта, составленного правоохранителям, можно будет начинать возбуждение уголовного дела, добавил эксперт.