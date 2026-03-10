Юрист Маркарьян разъяснил правила фотосъемки клиентов в салонах красоты

Заместитель президента Гильдии российских адвокатов, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян, пояснил «Газете.Ru» , что фотографии клиентов салонов красоты в большинстве случаев не считаются биометрическими персональными данными, но их использование все равно требует согласия человека.

Юрист подчеркнул, что согласно статье 11 закона «О персональных данных» биометрическими признаются сведения о физиологических и биологических особенностях человека, которые используются для идентификации личности. Обычная фотография, например, снимок прически после услуги в салоне красоты, далеко не всегда подпадает под это определение.

Маркарьян отметил, что даже если фото не относится к биометрическим данным, его публикация все равно регулируется гражданским законодательством. В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса изображение человека может быть обнародовано и использовано только с его согласия.

Эксперт также подчеркнул, что на практике штрафы за публикацию фотографий клиентов встречаются редко. Обычно споры возникают, когда человек сам выражает недовольство размещением своего снимка в интернете. В таких случаях защита осуществляется в гражданском порядке: гражданин может потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение.

Юрист посоветовал салонам красоты заранее получать письменное согласие клиентов на съемку и использование фотографий, чтобы избежать возможных конфликтов и юридических рисков.