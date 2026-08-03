Юрист Манько сообщил, что магазин обязан продать товар по акционной цене, если в рекламе не указаны сроки скидки

Юрист Александр Манько сообщил, что магазин обязан продать товар по акционной цене, если в рекламе не указаны сроки действия скидки. Об этом написал «Абзац» .

По словам специалиста, иногда покупатель на кассе узнает об окончании акции, хотя в рекламных материалах или на ценнике нет информации о сроках ее проведения. В таком случае продавец вводит потребителя в заблуждение.

Манько пояснил, что законодательство требует указывать период действия акционных предложений. Если дата окончания акции не обозначена, продавец обязан реализовать товар по заявленной цене, пока тот находится в продаже.

В случае отказа юрист рекомендует обратиться к администратору магазина и указать на нарушение требований закона. В качестве доказательства можно использовать фотографию ценника или рекламного объявления.

Если администрация магазина продолжает отказывать, Манько советует сообщить о намерении обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. По его словам, после упоминания возможной проверки и крупных штрафов подобные вопросы зачастую решаются сразу.