Юрист Манько рассказал, как добиться снижения платы за ЖКХ при некачественных услугах

Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» сообщил, что при нарушении стандартов коммунальных услуг жильцы могут требовать перерасчета. Основанием может служить, например, недостаточно теплая квартира или перебои с отоплением.

«Если температура в квартире ниже +18 градусов или отопление отключали более чем на 16 часов, вы можете требовать снижения платы. За каждый градус ниже нормы сумма должна уменьшаться», — привел слова эксперта сайт URA.RU.

Также причиной для перерасчета может стать невывоз мусора, отсутствие жильца дома по болезни или временному отъезду. В последних двух случаях потребуется подтверждение в виде билетов или справки из больницы.

Помимо этого, управляющей компании можно предъявить претензии, если в подъезде грязно, не горят лампочки или долго не работает лифт. Чтобы зафиксировать нарушение, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу для составления акта о некачественных услугах. Важно все фиксировать на фото и видео.

После составления акта нужно написать заявление на перерасчет. Управляющая компания обязана ответить в течение 10 дней, а при получении отказа следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию.