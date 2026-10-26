Юрист Манько отметил, что стоимость стоматологических услуг должна быть известна пациенту до начала лечения

В договоре необходимо указать все составляющие цены, включая работу врача, анестезию и материалы. Если цену называют только на словах или оставляют итоговую сумму неопределенной, подписывать документы не стоит, так как пациент не обязан платить за такие «сюрпризы».

Чтобы избежать споров, юрист рекомендует заранее запросить план лечения с подробным расчетом и проверить итоговую сумму перед подписанием. Если счет выставили выше согласованного, нужно потребовать письменное объяснение и не оплачивать несогласованные платежи. Следующий шаг — направить претензию главному врачу со ссылкой на закон «О защите прав потребителей». Клиника должна ответить в течение 10 дней, а при отсутствии результата можно пожаловаться в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.