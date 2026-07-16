Юрист Манько отметил, что соседей можно привлечь к административной ответственности за оставление мусора в подъезде

Юрист Александр Манько объяснил «Абзацу» , что оставленные в подъезде пакеты с мусором — это административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы.

По словам эксперта, за складирование бытового мусора в местах общего пользования нарушителю может грозить штраф до двух тысяч рублей. Если отходы создают угрозу пожара или перекрывают пути эвакуации, сумма взыскания может увеличиться до трех тысяч рублей, отметил сайт «Мойка78».

Для того чтобы привлечь соседа к ответственности, необходимо зафиксировать нарушение на фото и видео, указав дату, время и место. Также нужно попросить двух соседей подтвердить факт нарушения в качестве свидетелей.

Затем следует обратиться в управляющую компанию, которая обязана отреагировать на жалобу, провести проверку и выдать виновнику предписание об устранении проблемы. Кроме того, можно направить жалобы в Роспотребнадзор и МЧС, приложив фото- и видеоматериалы. По результатам проверки уполномоченные органы вправе составить протокол об административном правонарушении.

Если сосед хранит в подъезде легковоспламеняющиеся материалы или ведет себя агрессивно, необходимо обратиться к участковому. Полицейский проведет профилактическую беседу, а при наличии угроз, оскорблений или нецензурной брани может составить протокол по статье о мелком хулиганстве.