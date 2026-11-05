Юрист Манько объяснил, что восстановить срок принятия наследства можно в суде или у нотариуса

Пропущенный срок принятия наследства можно восстановить через суд или нотариуса, если человек вовремя не узнал о смерти родственника по уважительной причине. Об этом сайту «Абзац» сообщил юрист Александр Манько.

По его словам, уважительной причиной признаются проживание в другой стране, отсутствие связи или намеренное сокрытие факта смерти другими претендентами. В качестве подтверждения подойдут билеты, переписки, выписки или свидетельские показания, отметил KP.RU.

Манько добавил, что при согласии остальных наследников вопрос решается без суда через письменное заявление нотариусу. Если договориться не вышло, необходимо подать судебный иск. Обратиться за восстановлением права нужно в течение шести месяцев после того, как человек узнал об открытии наследства.