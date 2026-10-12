Юрист Манько назвал три повода для обязательного отпуска за свой счет

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти дней неоплачиваемого отпуска при свадьбе, рождении ребенка или смерти близкого родственника. Об этом сайту «Абзац» сообщил юрист Александр Манько.

К близким родственникам закон относит родителей, детей, родных братьев, сестер, дедушек и бабушек. Разъяснения Минтруда дают такое же право и в случае смерти супруга.

Чтобы дни отсутствия не сочли прогулом, необходимо написать заявление и приложить подтверждающую справку или свидетельство. При внезапных обстоятельствах юрист посоветовал предупредить руководство в мессенджере, а документы передать позже.

Манько напомнил, что отпуск за свой счет не заменяет ежегодный оплачиваемый отдых. Работодатель не вправе требовать переносить плановый отпуск из-за семейных обстоятельств.