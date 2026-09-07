Юрист Манько назвал пять реестров, где следует проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке

Покупка квартиры на вторичном рынке сопряжена с рисками. Чтобы обезопасить себя от проблем с недвижимостью, юрист Александр Манько в разговоре с «Абзацем» рекомендовал проверить пять бесплатных реестров перед подписанием договора.

Первым делом необходимо запросить у продавца нотариально заверенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или письменное согласие на раскрытие данных. В документе могут быть указаны аресты, ипотека или запреты на регистрационные действия — важные моменты, которые могут повлиять на сделку. Выписку можно получить через МФЦ, «Госуслуги» или сайт Росреестра.

Далее следует проверка в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Важно ввести сведения не только о продавце, но и о членах его семьи, зарегистрированных в квартире. Наличие крупных долгов может стать основанием для оспаривания сделки.

Третий шаг — проверка в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Если продавец в этом списке, то покупка у него квартиры может быть опасной, так как при банкротстве имущество реализуется через финансового управляющего.

Также стоит проверить реестр повесток. Если продавец военнообязанный и ему выписана повестка, но он не явился в военкомат в течение 20 дней, то в отношении него могут ввести временные ограничения, включая запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Последний реестр — список иностранных агентов на сайте Минюста России. Сделки с участием иноагентов требуют особого порядка расчетов и могут иметь налоговые последствия.