Юрист Манько назвал незаконным запрет на вход в кинотеатры со своей едой

Юрист Александр Манько в интервью «Абзацу» сообщил, что посетителей могут не пустить в кинотеатр с пахнущей едой, напитками в стеклянной таре и алкоголем.

По его словам, такие меры принимаются, чтобы не создавать некомфортные условия для других зрителей. Если человека не пустили по другим причинам, он может потребовать письменный отказ, зафиксировать нарушение на видео и обратиться в Роспотребнадзор или суд, отметил сайт «Москва24».

Манько подчеркнул, что правило о запрете входа со своей едой, действующее в некоторых кинотеатрах, незаконно. По решению Верховного суда, покупка билета на фильм не подразумевает обязательное приобретение еды или напитков в кинотеатре.

Он также упомянул случай с аквапарком, где действовал аналогичный запрет. Манько отметил, что запрет на пронос собственной еды законен только в кафе и ресторанах.