Юрист Манько напомнил об ответственности за нарушение правил съемки фото и видео

Россияне могут получить штраф или попасть под уголовную ответственность за несанкционированную съемку фото или видео. Об этом напомнил юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» .

Эксперт подчеркнул, что согласно статье 152.1 Гражданского кодекса снимать человека и публиковать фото или видео с ним можно только с его согласия. Однако есть исключения.

«Во-первых, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах», — объяснил специалист.

Кроме того, съемка разрешена в местах, открытых для свободного посещения, если человек на изображении не является основным объектом использования.