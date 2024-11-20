Юрист Макаркина посоветовала дробить сумму при международных переводах

Ведущий юрист NSV Consulting Катерина Макаркина назвала абсолютным приоритетом обеспечение сохранности средств при международных переводах. В беседе с радиостанцией Sputnik она рассказала, как не потерять деньги.

При больших суммах перевода у банка могут возникнуть вопросы. Именно поэтому стоит дробить платежи и использовать для процедуры разные финансовые организации, отметила эксперт.

«Важно заранее проверить, может ли принимающий банк получить средства из вашего банка в вашей стране, а также удостовериться в „чистоте“ планируемой к проведению операции по счету», — добавила специалист.

По ее словам, необходимо заблаговременно собрать все сопроводительные документы и передать их банкиру. Кроме того, нужно быть на связи с представителем кредитного учреждения, чтобы избежать задержек.