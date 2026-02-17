Юрист Маханта объяснила задержку пособий возможными техническими проблемами

Юрист благотворительного фонда «Онкологика» Светлана Маханта рассказала «Известиям» , что задержки пособий по нетрудоспособности часто связаны с техническими причинами, например с ошибками в реквизитах при смене фамилии или банковской карты.

С 2021 года администрированием пособий занимается Социальный фонд России. Работодатель оплачивает только первые три дня болезни сотрудника, а начиная с четвертого дня выплаты производит СФР.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что люди предъявляют претензии работодателю, хотя задержка связана не с его нежеланием платить, а с тем, что сведения просто не дошли до фонда», — отметила эксперт.

По ее словам, компании невыгодно намеренно затягивать оплату больничных, так как основная сумма выплачивается не из ее бюджета. Начисление обычно происходит автоматически, но иногда электронный документ может быть еще не закрыт врачом или бухгалтерия не передала данные в установленный срок.