Юрист Магомедова рассказала, что должника не смогут лишить единственного имущества

Процедура взыскания долгов с граждан, не имеющих ни доходов, ни имущества, имеет особенности. О том, какие активы остаются неприкосновенными и кому поможет банкротство, рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова. Ее слова привел сайт «ФедералПресс» .

«Не подлежат взысканию минимальные социальные выплаты и часть заработной платы, не превышающая прожиточный минимум, имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника, если его стоимость не превышает 10 тысяч рублей», — отметила специалист.

Взыскание долгов начинается с передачи исполнительного документа судебным приставам. При отсутствии денег и имущества приставы ищут активы, направляя запросы в банки, налоговые органы и другие организации. Если у должника нет доходов и имущества, взыскание приостанавливается, но долг остается.

Магомедова пояснила, что закон защищает определенное имущество должника: предметы первой необходимости, одежду, мебель, бытовую технику для проживания, единственное жилье (если оно не является предметом ипотеки). В случае ипотеки сохранить жилье можно через мировое соглашение с залогодержателем.

Также неприкосновенными остаются домашний и рабочий скот (если не используется в предпринимательской деятельности), семена для посева, топливо для приготовления пищи и отопления, транспорт и специальное имущество для инвалидов, а также государственные награды, почетные и памятные знаки.

По словам юриста, банкротство — оптимальное решение для тех, кто не справляется с долгами и не имеет имущества. Однако сделки по отчуждению имущества за последние три года тщательно проверяются. Если установят ущерб кредиторам, сделки могут аннулировать.