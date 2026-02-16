Юрист Лущик рассказал об ответственности из-за схода снега и льда с крыш

В последние дни несколько регионов России потрясли трагические инциденты, связанные со сходами снега и льда с крыш зданий. В Ивантеевке кусок ледяной глыбы оторвался с крыши и ударил женщину по голове, после чего она была госпитализирована с травмами, написал сайт телеканала «Звезда» .

В Котовске Тамбовской области произошел обрушение козырька хирургического отделения под тяжестью снега, в результате чего погиб мужчина 1987 года рождения. Следователи устанавливают ответственных за содержание здания.

В городе Лянтор с крыши хоккейного комплекса сошла многотонная снежная масса на пятерых школьников. Двое детей оказались под завалами, одного из них спасти не удалось. Второй школьник получил перелом и был доставлен в больницу.

Глава города Алексей Луценко рассказал: «Трое убежали, сказали, что там произошло такое событие. Двоих откопали. Работники администрации, все жители на руках донесли до скорой помощи. И как результат этого события — детская смерть».

В Нижнем Новгороде пятеро детей пострадали при падении глыбы льда на входе в музей. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 19-летней девушки от схода ледяной глыбы во дворе дома. В Воротынском округе глыба льда сорвалась с крыши частного дома и рухнула на мужчину, который погиб на месте.

Юрист Любим Лущик пояснил: «Ответственность может быть как гражданская, так и уголовная, в зависимости от тяжести причиненного вреда. Ссылаться на форс-мажор невозможно, потому что те, кто отвечают за безопасность, должны исходить из реалий. И если они видят, что погодные условия способствуют активному образованию наледи и если не могут очистить от нее крышу, обязаны огородить».