Юрист Лукинова заявила, что источник алкоголя не имеет значения для правовой оценки

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала «Известиям» , что для правовой оценки не имеет значения, из-за чего уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимые 0,3 промилле. Причиной могут быть спиртные напитки, кефир или продукты с содержанием алкоголя — наказание последует в любом случае.

Если в действиях водителя нет уголовно наказуемого деяния, то есть нарушение не привело к ДТП, ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. При повторном выявлении управления автомобилем в состоянии опьянения ответственность ужесточается и может перейти в уголовную плоскость. В этом случае предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Лукинова обратила внимание на различие между понятиями «наличие алкоголя» и «состояние опьянения». Первое означает превышение допустимой концентрации, а второе определяется на основании совокупности признаков, включая поведение водителя и результаты медицинского освидетельствования.

Водитель вправе заявить в суде о возможных причинах превышения показателей, однако это требует подтверждения. При этом отказ от прохождения освидетельствования фактически приравнивается к признанию состояния опьянения и влечет аналогичные санкции.