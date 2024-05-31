Юрист Локтионова напомнила о штрафах за сорняки на земельных участках

Юрист Надежда Локтионова посоветовала владельцам земельных участков избавиться от диких растений на своей территории. За такое нарушение предусмотрена ответственность, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, несоблюдение правил при борьбе с сорняками способно обернуться предупреждением или штрафом. Соответствующие данные указаны в статье 10.1 административного кодекса, добавил сайт «Аргументы и факты».

Специалист напомнила, что физическим лицам грозит денежное взыскание от 300 до 500 рублей. Юридических лиц могут обязать выплатить сумму от пяти до 10 тысяч рублей.