Юрист Левушкина: пассажир может вернуть деньги за невозвратный авиабилет при вынужденном отказе

Многие путешественники заранее покупают билет на самолет. Однако нередко происходят ситуации, из-за которых улететь не получается. В каких случаях можно вернуть деньги за невозвратный билет, рассказала юрист Наталья Левушкина в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, пассажир имеет право получить обратно средства при вынужденном отказе от поездки. К причинам относятся, например, болезнь и смерть члена семьи.

Перевозчику необходимо предоставить подтверждающие документы. Лучше сделать это как можно быстрее, отметила эксперт.