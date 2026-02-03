Юрист Лазаров объяснил, что случайное зачисление лишней зарплаты на карту нельзя считать своим

Иногда на банковский счет могут случайно поступить лишние деньги вместе с зарплатой или пенсией. В такой ситуации важно разобраться, что делать дальше, и не радоваться преждевременно. Подробнее рассказал кандидат юридических наук Алан Лазаров в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста, нельзя считать такие деньги своими.

«В подавляющем большинстве случаев сумму придется вернуть, но конкретный механизм и ваши возможности по оспариванию напрямую зависят от причины переплаты. Ваши действия должны быть четкими и документированными», — отметил он.

Лазаров пояснил, что необходимо активно запросить у плательщика документы, объясняющие причину переплаты. Исходя из этой причины можно будет правильно выстроить свою позицию — согласиться на удержание, предложить добровольный возврат или оспорить требования о возврате при отсутствии законных оснований для удержания.