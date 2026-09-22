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    Юрист Лаврухин рассказал, как получить перерасчет за холодные батареи

    Жильцы могут потребовать перерасчет платы за отопление, если температура в квартире не соответствует нормативам. Для этого нужно зафиксировать нарушение через аварийно-диспетчерскую службу и получить акт от управляющей компании, пишет Газета.ru.

    Юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин сообщил, что в отопительный сезон температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых — не ниже +20. В регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до +20 и +22 градусов соответственно.

    Днем снижать температуру нельзя. Ночью, с полуночи до пяти утра, допустимо отклонение максимум на три градуса. Общая продолжительность перебоев с отоплением не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимое время отключения зависит от температуры в квартире: от четырех часов при +8…+10 градусах до 16 часов при +12 градусах и выше.

    При нарушении норм необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и записать номер заявки. Управляющая компания должна провести замеры и оформить акт с датой и временем начала нарушения.

    На основании акта собственник может подать заявление о перерасчете. Плату снизят за каждый час превышения допустимого перерыва или за каждый час и градус отклонения от установленной температуры, передает kp.ru.

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