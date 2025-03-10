Если человек «в здравом уме и твердой памяти» поставил запрет, а потом взял кредит, но информация не отобразилась в системе банка, это можно расценивать как неосновательное обогащение, заявил юрист Дмитрий Кваша в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, в таком случае заемщика могут обязать выплатить долг, потому что деньги финансового учреждения по ошибке оказались у него.

Специалист также рассказал, что будет с теми, кто попытается взять кредит после установки самозапрета, а затем списать его через суд. Все действия фиксируются на видеокамеру, личные паспортные данные берутся, паспорт сканируется, поэтому кредитной организации будет несложно доказать мошенничество. Преступления такого рода предусмотрены 159 статьей УК РФ, пояснил юрист.